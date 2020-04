Setki wniosków wpłynęło do sanepidu od policji o ukaranie osób, które naruszyły zasady kwarantanny albo nie dostosowały się do zakazu zgromadzeń. - Nie ma natomiast kar za odwiedzenie cmentarza czy przebywania na działkach – informuje policja.

Ponad 120 osób naruszyło w regionie od początku epidemii zasady kwarantanny. W 156 przypadkach kujawsko-pomorska policja prowadzi z kolei postępowania dotyczące naruszenia zakazów zgromadzeń. W tych sprawach zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.- Nie ma natomiast zakazu odwiedzania grobów bliskich na cmentarzach czy przebywania na działkach, ale pod pewnymi warunkami - mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik kujawsko-pomorskiego komendanta policji. - Do wszystkiego trzeba podejść ze zdrowym rozsądkiem. Nikt nie będzie karał osoby czy rodziny za przebywanie na działce, bo ludzie przecież mieszkają też na działkach. Ale jeżeli na tej działce ludzie zorganizują imprezę, grilla, piwko itd., to nie mogą być zdziwieni, że przyjedzie policja, będzie interweniowała i posypią się mandaty – tłumaczy.