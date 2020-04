Żołnierze z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wybudowali w Bydgoszczy szpital polowy. To przygotowania lecznicy wojskowej na ewentualne zwiększenie liczby chorych na Covid-19.

- Rozstawienie ponad 23 namiotów szpitala polowego zajęło nam 3 dni. Terytorialsi pracowali od rana do wieczora – mówi płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Już teraz przed wejściem do szpitala wystawione są dwa namioty, które służą do przeprowadzenia tzw. „triażu” - procedury segregacji pacjentów z uwagi na ich stan zdrowia.Namioty będą również funkcjonować jako bezpośrednie wsparcie działań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz będą miejscem kwarantanny na ewentualny wypadek zwiększonego napływu chorych do szpitala wojskowego.W całym kraju w działania związane z walką z koronowirusem zaangażowanych jest ponad 2,1 tys. żołnierzy WOT. Od kilkunastu dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.