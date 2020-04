- Poczekajmy na rekomendację ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego - mówił o terminie wyborów poseł Zbigniew Girzyński, który był dziś gościem „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK.

Posłuchaj całej „Rozmowy dnia”

W poniedziałek na godz. 12.00 zaplanowane są głosowania w Sejmie m.in. nad punktem, dotyczącym projektu głosowania korespondencyjnego wraz z autopoprawką. - Przypomnę, że dotyczy ona tego, że jedynym sposobem oddania głosu miałoby być głosowanie korespondencyjne. Czy ten projekt rzeczywiście powinien wzbudzać takie emocje? - pytał Michał Jędryka.- Wszystko, co dotyczy wyborów - zwłaszcza tych, które mają się odbyć w trakcie tak nietypowej i trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, będzie budziło emocje. Poza czynnikiem o charakterze zdrowotnym - co jest zrozumiałe, bo wszyscy troszczymy się, byśmy jak najmniej byli dotknięci epidemią - włącza się bowiem czynnik polityczny – odpowiadał Zbigniew Girzyński. - Dzieje się tak, bo każda ze stron, także moja, ma pewien interes polityczny, który społeczeństwo wyjątkowo śledzi. Z jednej strony pan prezydent i obóz, który go popiera chcieliby, aby wybory odbyły się w terminie z prostego powodu – wszystkie procedury zostały uruchomione, Konstytucja nas do tego zobowiązuje, a na dodatek wiele sygnałów sondażowych wskazuje na to, że pan prezydent miałby bardzo duże szanse, aby wygrać. Z drugiej strony mamy opozycję, która mając te same badania sondażowe i wiedząc, że te wybory raczej przegrywa – chciałaby przesunąć je jak najpóźniej, bo liczy, że to wszystko, co się teraz dzieje - zaraza, która dotknęła także Polskę, kryzys gospodarczy, który na pewno wywoła - spowoduje zwrot w nastrojach społecznych, które będą bardziej przychylne opozycji. W przypadku głównej siły opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej dochodzi jeszcze jeden element - chciałaby wykorzystać tę szansę, aby wymienić swoją bardzo słabo wypadającą kandydatkę na innego, jakiegoś bardziej przekonującego wyborców kandydata – uważa poseł.