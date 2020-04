To miało być jubileuszowe, 20. Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci. Z wiadomych powodów nie odbędzie się na żywo. Ale będzie je można obejrzeć w Internecie.

Choć scenariusz - co roku przecież inny - już był gotowy, choć odtwórcy Chrystusa i apostołów już zapuścili brody, z powodu epidemii koronawirusa misterium odwołano.- Nie poddajemy się jednak, chcemy - mimo wszystko - zachować tradycję Niedzieli Palmowej - oczywiście z zachowaniem wszelkich obostrzeń, które wprowadzono z powodu epidemii - mówi Mariola Ciesielska, autorka scenariuszy i reżyserka fordońskich misteriów. - Będzie tylko słowo ks. Krzysztofa z górek, z pozwoleniem władz - pozwolono je nam tam nagrać z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Później oczywiście misterium nie będzie grane na żywo, skorzystamy z tego, co mamy – z materiałów filmowych, dźwiękowych.Dzisiejsze Misterium pokazane zostanie na Facebooku. Transmisje odbędą się o godz. 16.00 i 20.00. - Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę o ustąpienie epidemii - mówią organizatorzy.