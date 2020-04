Kolejne trzy osoby z personelu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy są zakażone koronawirusem. To zatrudnieni w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - poinformowała w niedzielę rzeczniczka placówki Kamila Wiecińska.

Łącznie zakażenie koronawirusem stwierdzono u 18 pracowników szpitala, w tym czterech Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. - Otrzymaliśmy większość wyników badań, którym zostali poddani pracownicy kliniki - na 150 pobranych próbek znamy wyniki 120. Dochodzenie epidemiologiczne trwa, między innymi pobierane są próbki od wszystkich pacjentek kliniki i od noworodków - podkreśliła rzeczniczka.Wstrzymano wszystkie wypisy do domu; decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich wyników badań.Rzeczniczka dodała, że tak jak wcześniej informowała, w przypadku pacjentek, które zgłoszą się w zaawansowanej fazie porodu, poród zostanie odebrany w klinice w wyodrębnionym zapleczu, wykluczającym kontakt z osobami pozostającymi pod obserwacją. Pacjentki, które zgłoszą się do Izby Przyjęć Położniczej we wcześniejszej fazie porodu, kierowane będą do innych placówek.W sobotę szpital podał, że stwierdzono zakażenia u trzech osób zatrudnionych w szpitalu — z Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz administracji. Przed tygodniem informowano o pięciu przypadkach zakażenia wśród personelu oddziału neurochirurgii, który został odizolowany. Później przekazano informacje o siedmiu kolejnych zakażeniach i wstrzymaniu przyjęć na oddział intensywnej terapii.