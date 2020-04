Żołnierze wspierają policję w patrolowaniu skwerów, parków oraz lasów miejskich/fot. Paweł Supernak, PAP

Wojskowi 1. Brygady Logistycznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dostarczyli maseczki i płyny do dezynfekcji do 49 placówek medycznych - poinformował na Twitterze resort obrony narodowej. Środki ochronne trafiły do placówek m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Elblągu, Kościerzynie, Siedlcach.