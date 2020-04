Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w liście otwartym opublikowanym w Internecie apeluje do prezydenta Ryszarda Brejzy o zaprzestanie siania dezinformacji, niepokoju i o podjęcie współpracy z administracją rządową w tym trudnym czasie. W dużym skrócie: więcej współdziałania, mniej komentowania...

List otwarty do Ryszarda Brejzy

- Apeluję o zaprzestanie rozpowszechniania dezinformacji i wzbudzania niepokoju w trudnej sytuacji, w której wszyscy się znajdujemy - tak zaczyna się list otwarty wojewody Mikołaja Bogdanowicza do prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy opublikowany w sobotę po południu.- Szczególnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne jest posługiwanie się dramatem mieszkańców regionu w walce politycznej. Rozumiem, że należy Pan do opozycji, jednak teraz nie czas na politykierstwo.Dalej wojewoda podkreśla, że kierowany przeze niego sztab kryzysowy pracuje, panuje nad sytuacją i jest gotowy kolejnych działań. Na pierwszej linii walkę z pandemią, jak podkreśla wojewoda, prowadzą lekarze, pielęgniarki, pracownicy pogotowia, epidemiolodzy i wiele innych służb.- Dajemy z siebie wszystko dzień i noc. Tymczasem Pan jest jedynym, podkreślam, jedynym kujawsko-pomorskim samorządowcem, który nie podjął efektywnej współpracy z administracją rządową w zakresie przeciwdziałania pandemii w naszym województwie - zauważa wojewoda.- Pana aktywność w tym względzie sprowadza się do komentowania bieżących wydarzeń w mediach społecznościowych, insynuowania rzekomego ukrywania informacji i powielania „fakenewsów”, czyli krótko mówiąc – rozbudzania społecznych emocji. Myślę, że mieszkańcy mogą oczekiwać od Pana znacznie więcej.- Nigdy nie zgodzę się na wykorzystywanie dramatycznej sytuacji do partyjnych rozgrywek, które są przejawem braku szacunku dla rzeszy ciężko pracujących ludzi. Apeluję do Pana o opamiętanie się i podjęcie konstruktywnej współpracy dla dobra mieszkańców - kończy Mikołaj Bogdanowicz.