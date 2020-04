Są trzy nowe potwierdzone przypadki koronawirusa wśród pracowników bydgoskiego szpitala Biziela - informuje rzecznik prasowy lecznicy, Kamila Wiecińska.

Jeden z pracowników Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej powiadomił szpital, iż stwierdzono u niego dodatni wynik zakażenia koronawirusem (pracownik ten ostatni raz przebywał w Klinice kilka dni temu).Drugi przypadek dotyczy pracownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na tym oddziale tym już wcześniej wstrzymano przyjęcia. Trzeci przypadek dotyczy pracownika administracji.Mimo wstrzymania przyjęć w Klinice, Izba Przyjęć Położnicza funkcjonuje. W przypadku pacjentek, które zgłoszą się w zaawansowanej fazie porodu, poród zostanie odebrany w klinice Szpitala im. Biziela w wyodrębnionym zapleczu wykluczającym kontakt z osobami pozostającymi pod obserwacją.Pacjentki, które zgłoszą się do Izby Przyjęć Położniczej we wcześniejszej fazie porodu, kierowane są do innych placówek, jeśli sytuacja będzie tego wymagała, zostaną przewiezione karetką.Przypomnijmy, że wcześniej stwierdzono siedem zakażeń koronawirusem wśród personelu tej lecznicy.