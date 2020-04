Arkadiusz Wybranowski wymyślił projekt "Zamaskowana Bydgoszcz" i zaopatrzył w maski m.in. wybitnego polskiego chirurga dr. Zygmunta Mackiewicza, kryptologa Mariana Rejewskiego... a nawet niedźwiadka z Potopu.

Maseczki pojawiły się na twarzach pomnikowych postaci z bydgoskich skwerów i ulic, maseczki zawisły także a nawet na poziomych znakach drogowych i na "zakochanej" kłódce.- Do projektu użyłem maski, którą zdezynfekowałem. Chciałem pokazać z jednej strony to, że postaci na pomnikach stały się niemymi świadkami wydarzeń, ale przede wszystkim, ważną rzecz: jest rzeczą niezbędną, aby nosić maskę, aby chronić siebie i myśleć o innych. Zamaskowana Bydgoszcz to projekt wielowymiarowy. Każdy może więc znaleźć swój wymiar - mówi Arkadiusz Wybranowski.