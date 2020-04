Sześć oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zostało zamkniętych z powodu potwierdzenia zakażenia koronawirusem u osób z personelu placówki — poinformował w piątek prezydent miasta Marek Wojtkowski.

Sytuacja dotyczy dwóch oddziałów wewnętrznych, neurologii, udarowego, medycyny paliatywnej i izby przyjęć. - Sześć oddziałów szpitala zostało całkowicie wyłączonych, co zostało spowodowane zakażeniami wśród personelu. Działamy w bardzo trudnej sytuacji, dlatego, wybiegając w przyszłość, przygotowujemy nowe obiekty do kwarantanny. Przygotowaliśmy specjalne odizolowane miejsce na kwarantannę dla lekarzy. Wydzielamy też obiekt przy ul. Leśnej, żeby mógł z niego ewentualnie skorzystać zespół ratunkowy – powiedział prezydent Wojtkowski.Włodarz miasta poinformował, że w piątek potwierdzone zostały dwa przypadki zakażenia koronawirusem we Włocławku i dwa przypadki w powiecie włocławskim.Obecnie we Włocławku kwarantanną domową objętych jest 368 osób, a na kwarantannie zbiorowej znajduje się 29 (23 przy ul. Żytniej i 6 przy ul. Mechaników).