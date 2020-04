Jak informuje Szpital w Grudziądzu, zmarły dwie pacjentki zakażone wirusem COVID - 19. Pierwsza leczyła się w placówce od 29 marca, druga przyjechała wczoraj (02.04.) z oddziału hematologii w Toruniu.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego z przykrością informuje o śmierci dwóch pacjentek, u których potwierdzono zakażenie COVID-19.Zmarła 80 - letnia kobieta, przebywająca w placówce od 29 marca, mająca współistniejące choroby sercowo-naczyniowe. Druga kobieta to 64 - letnia pacjentka przewieziona wczoraj z oddziału hematologii szpitala miejskiego w Toruniu. Kobieta miała współistniejącą chorobę hematologiczną.Z informacji Polskiego Radia PiK wynika też, że w szpitalu w Grudziądzu zmarł jeszcze jeden pacjent także przewieziony z hematologii w Toruniu, u którego nie potwierdzono koronawirusa.W czwartek okazało się, że 14 pacjentów i 8 osób z personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika jest zakażonych koronawirusem. Oddział hematologii został zamknięty w środę z powodu potwierdzenia koronawirusa u jednej z pacjentek, która już 30 marca została przetransportowana do szpitala zakaźnego w Grudziądzu. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zlecono badania pozostałych hospitalizowanych i personelu.Prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował w czwartek, że łącznie zbadano już 37 próbek pobranych od pacjentów oddziału i od personelu. Zakażone są 22 osoby. Chorych na COVID-19 jest 14 pacjentów i 8 członków personelu (w tym 3 lekarzy). W piątek aktualizując te dane przyznał, że znane są już wyniki 75 osób i pozytywne wyniki uzyskano u 30 z nich. - Osiem kolejnych pozytywnych wyników dotyczy głównie personelu szpitala - podkreślił w piątek włodarz miasta.20 chorych - 14 z pozytywnym wynikiem badań w kierunku koronawirusa i 6 z negatywnym - zostało w czwartek przetransportowanych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu.