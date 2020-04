- Mamy 254 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Siedem osób zmarło - podało w czwartek wieczorem (02.04.) Ministerstwo Zdrowia. W kujawsko- pomorskim wykryto 73 przypadki zakażeń.

Potwierdzone przypadki w kraju dotyczą: 142 osób z woj. mazowieckiego, 73 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 8 osób z woj. zachodniopomorskiego, 7 osób z woj. małopolskiego, 6 osób z woj. świętokrzyskiego, 4 osób z woj. łódzkiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. pomorskiego oraz 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego i 1 osoby z woj. lubuskiego.- Łącznie chorych jest u nas 157 osób – poinformował w czwartek wieczorem wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Dodał, że to bardzo trudny czas dla wszystkich w regionie.- To bardzo trudny dla nas wszystkich czas. Za nami bardzo ciężkie godziny. Od momentu pozyskania tych wiadomości funkcjonuje nieustannie sztab kryzysowy. Przypadki, które niestety się zdarzyły, to przede wszystkim zakażenia w jednostkach służby zdrowia. W szpitalu miejskim w Toruniu — na oddziale hematologii — zdiagnozowano przeszło 20 chorych na COVID-19. Wyniki dodatnie testów na koronawirusa były również w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, czy w szpitalu wojskowym w tym mieście - wymienił wojewoda Bogdanowicz.Dodał, że kolejne zakażenia dotyczą także szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, gdzie jest zarażony personel, czyli lekarze i pielęgniarki.- Mamy potwierdzone zakażenia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy i przypadek w szpitalu MSWiA. Niestety, mamy również zakażenie koronawirusem w DPS-ie w powiecie żnińskim - wskazał Bogdanowicz.- Staraliśmy się w ostatnich godzinach w sposób właściwy przetransportować chorych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu. Jeżeli była taka potrzeba, chorzy trafiali także do szpitala zakaźnego w Bydgoszczy - powiedział wojewoda.Dodał, że już kilkadziesiąt osób znajduje się także w izolatorium w Ciechocinku, które zostało utworzone w sanatorium MSWiA "Orion".- Dzisiaj mieliśmy dwie narady z dyrektorami szpitali, którzy odpowiadają za szpitale podwyższonej gotowości, za szpitale jednoimienne, ale również z wszystkimi dyrektorami w woj. kujawsko-pomorskim. Możliwy paraliż służby zdrowia jest dla nas bardzo niebezpieczny - ocenił wojewoda.Przyznał, że w woj. kujawsko-pomorskim zdarzył się np. przypadek poruszania się jednej z pielęgniarek pomiędzy kilkoma szpitalami.- Ona była zarażona i to spowodowało kolejne transmisje. Chcemy tego unikać, więc dzisiaj podczas narady była o tym mowa, aby ograniczać transmisje pomiędzy jednostkami służby zdrowia. Jest w tej chwili bardzo pilna potrzeba, aby znaleźć zastępstwa dla tych pielęgniarek i lekarzy, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała - ocenił Bogdanowicz.Jak poinformował rzecznik wojewody Adrian Mól, w grupie 73 nowych zakażeń są osoby z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Inowrocławia oraz powiatów chełmińskiego, bydgoskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, świeckiego i włocławskiego. Dodał, że bardziej szczegółowe informacje o zakażonych zostaną przekazane w piątek.W Polsce zmarło dziś z powodu koronawirusa siedem osób: 77-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, 61-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie, 87-letnia kobieta ze szpitala w Limanowej, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu oraz 75-letni mężczyzna ze szpitala w Pleszewie. Wszyscy mieli choroby współistniejące.W sumie, w kraju zakażonych koronawirusem jest 2946 osób, zmarło 57 chorych.Liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła już milion. Najwięcej zakażeń jest teraz w Stanach Zjednoczonych: 235 tysięcy. Najwięcej ofiar śmiertelnych notuje się we Włoszech, prawie 14 tysięcy oraz w Hiszpanii: ponad 10 tysięcy.