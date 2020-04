Profesor Elżbieta Wtorkowska wygrała wybory na rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W wyborach startowała razem z dr. hab. Mariuszem Klimsiakiem, dziekanem wydziału instrumentalnego. Wybory rektora zorganizowano - po raz pierwszy - online, co, jak zauważa rektor elekt, nie do końca było dla niej komfortową sytuacją.

- Nie jest to sytuacja komfortowa, gdy nie można przemawiać żywym słowem, do żywego odbiorcy, tylko komunikować się przez ekran komputera, ale z drugiej strony technika umożliwia takie rozwiązania. Wybory przebiegały zgodnie z kalendarzem, więc przejdą do historii ze względu na to, co się wokół nas dzieje - zauważa prof. Wtorkowska.Elżbieta Wtorkowska jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012 – 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, była kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej, oraz jest wykładowcą i kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.Kadencja nowej rektor będzie z kilku względów historyczna. Po pierwsze wybory odbywały się w niezwykłych czasach - epidemii koronawirusa, a po drugie będzie to pierwsza kadencja według ustawy 2.0. Jak zauważa profesor Wtorkowska, nowe zapisy dają rektorowi większe uprawnienia i większą odpowiedzialność.- Myślę o działaniach jednak kolektywnych, szczególnie dotyczy to kluczowych decyzji, aby one nie były decyzjami samodzielnymi, chociaż rektor ostatecznie podpisuje się pod decyzjami i ponosi za nie odpowiedzialność. Jednak te kluczowe kwestie wymagają dyskusji i merytorycznych uzasadnień.Na profesor Wtorkowską zagłosowało 24 elektorów, a na Mariusza Klimsiaka 16. Elżbieta Wtorkowska rozpocznie swoją kadencję we wrześniu.