Zmodernizowana linia sortownicza, boksy magazynowe, hala sortowni, drogi i place dojazdowe - w sumie 11 tysięcy metrów kwadratowych. Bydgoska spółka ProNatura dostała 41 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę Stacji Segregacji Odpadów. Pieniądze przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Całkowity koszt inwestycji wyniesie 61 mln zł - poinformował w czwartek bydgoski Urząd Miasta.Realizacja projektu ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych, a także sprawić, że sortowanie w mniejszym stopniu będzie wymagało kontaktu pracowników z odpadami. Pozwoli też na zredukowanie ilości odpadów kierowanych do spalarni.Zmodernizowana linia sortownicza składać się będzie m.in. z kabiny do czyszczenia poszczególnych frakcji wydzielonych odpadów oraz różnego rodzaju separatorów i sit. W skład linii wejdą: hala sortowni odpadów selektywnie zebranych o powierzchni prawie 6 tys. m kw. oraz boksy do magazynowania poszczególnych odpadów posegregowanych, zajmujące 1,4 tys. m kw. Powstaną też drogi i place dojazdowe - w sumie prawie 11 tys. m kw.Rozbudowa i modernizacja stacji dostosuje instalację do zmieniających się przepisów, a także pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i uciążliwości zapachowej.Budowa wraz z montażem urządzeń ma zacząć się w 2021 r., a rozruch mechaniczny i technologiczny planowany jest na 2022 r.Całkowity koszt inwestycji wyniesie 61,3 mln zł. Zostanie pokryty z dofinansowania NFOŚiGW, pożyczki z NFOŚiGW i środków własnych spółki.W wyniku realizacji wszystkich etapów modernizacji, po mechanicznym, automatycznym oraz manualnym sortowaniu Stacja będzie w stanie uzyskać następujące frakcje materiałowe: papier mieszany z frakcji 40/80 – 160 mm, papier mieszany z frakcji 160 – 340 mm, karton/tektura, papier zadrukowany, PET transparentny, PET (różne kolory), foli, metale żelazne, nieżelazne, itd.Spółka miejska ProNatura zajmuje się unieszkodliwianiem, przetwarzaniem, segregowaniem i odbieraniem odpadów oraz oczyszczaniem miasta. W ramach spółki działa m.in. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.