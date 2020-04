14 pacjentów i osiem osób z personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika jest zakażonych koronawirusem — poinformował prezydent Torunia Michał Zaleski. Trwa ewakuacja 20 chorych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu.

Oddział hematologii został zamknięty w środę z powodu potwierdzenia koronawirusa u jednej z pacjentek. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 zlecono badania pozostałych hospitalizowanych i personelu.Prezydent Zaleski poinformował, że łącznie zbadano już 37 próbek pobranych od pacjentów oddziału oraz personelu. Zakażone są 22 osoby. Chorych na COVID-19 jest 14 pacjentów oraz 8 członków personelu (w tym 3 lekarzy). Informacje przekazane przez prezydenta miasta na konferencji prasowej są odmienne od komunikatu wydanego w czwartek rano przez szpital, który był nieprecyzyjny.- Od godzin porannych trwa dziś przewożenie pacjentów z oddziału hematologii do szpitala jednoimiennego zakaźnego w Grudziądzu. Trafi tam łącznie 20 pacjentów. 14 zakażonych koronawirusem i sześciu wymagających dalszej hospitalizacji i izolacji, ale nie zakażonych - mówił Zaleski.Pozostałych 4 pacjentów z oddziału hematologii z wynikami ujemnymi niewymagających hospitalizacji wczoraj w godzinach wieczornych zostało przewiezionych do pełniącego funkcje izolatorium Sanatorium "Orion" w Ciechocinku.- Część personelu oddziału została przewieziona do tego samego izolatorium. Pozostałe osoby zadeklarowały kwarantannę w warunkach domowych – podkreśliła w komunikacie dyrektor szpitala Justyna Wileńska.Badaniami w kierunku koronawirusa objęto kolejne osoby – personel medyczny i pomocniczy oddziału hematologii, który w okresie hospitalizacji pacjentów zakażonych przebywał na oddziale oraz osoby spoza oddziału mające kontakt pośredni z pracownikami oddziału.Jak wskazała Wileńska, po opuszczeniu oddziału hematologii przez ostatniego pacjenta nastąpi kompleksowa dezynfekcja.- Dziś zostaną podjęte decyzje o objęciu badaniami kolejnej grupy z kontaktów bezpośrednich i pośrednich z osobami zakażonymi koronawirusem – poinformowała Wileńska.Zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa Andrzej Przybysz powiedział PAP, że stan jednego z pacjentów oddziału hematologii, którzy zostali zakażeni, jest ciężki. Dodał, że 6 z 20 osób, które trafiają dziś do Grudziądza, także trzeba traktować jako potencjalnie zakażone, bo ich wyniki dodatnie mogą pojawić się za dzień czy dwa, w zależności od momentu, w którym mieli kontakt z innymi chorymi już na COVID-19.Prezydent Torunia pytany na konferencji prasowej o to, czy w momencie przyjmowania osoby, która okazała się zakażona, był przeprowadzany z nią wywiad epidemiologiczny i czy było podejrzenie zakażenia oraz od kiedy dokładnie ta pacjentka przebywała w toruńskim szpitalu, odesłał do władz placówki. Na pytania w tej sprawie skierowane do szpitala w środę wieczorem PAP nie uzyskała jeszcze odpowiedzi.