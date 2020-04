20 pacjentów i 2 osoby z personelu Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika jest zakażonych koronawirusem — poinformowała dyrektor placówki Justyna Wileńska. Trwa ewakuacja 20 chorych do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu.

Jak informowała oddział hematologii został wyłączony z powodu potwierdzenia koronawirusa u jednej z pacjentek.Dyrektor Wileńska podkreśliła we wczorajszym komunikacie, że zakażona pacjentka została przewieziona już w poniedziałek do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Grudziądzu.W związku z tą sytuacją testom poddano kolejnych 37 osób.- Wyniki badań potwierdzają zakażenie koronawirusem u 22 osób. 20 pacjentów oddziału hematologii od godziny 8.00 będzie przewożonych do szpitala w Grudziądzu – poinformowała w czwartek rano Wileńska.Dodała, że pozostałych 4 pacjentów z oddziału hematologii z wynikami ujemnymi niewymagających hospitalizacji wczoraj w godzinach wieczornych zostało przewiezionych do pełniącego funkcje izolatorium Sanatorium "Orion" w Ciechocinku.- Część personelu oddziału została przewieziona do tego samego izolatorium. Pozostałe osoby zadeklarowały kwarantannę w warunkach domowych – podkreśliła dyrektor.Badaniami w kierunku koronawirusa objęto kolejne osoby – personel medyczny i pomocnicy oddziału hematologii, który w okresie hospitalizacji pacjentów zakażonych przebywał na oddziale, i osoby spoza oddziału, mające kontakt pośredni z pracownikami oddziału.Jak wskazała Wileńska, po opuszczeniu oddziału hematologii przez ostatniego pacjenta nastąpi kompleksowa dezynfekcja.- Dziś zostaną podjęte decyzje o objęciu badaniami kolejnej grupy z kontaktów bezpośrednich i pośrednich z osobami zakażonymi koronawirusem – poinformowała Wileńska.