Jest zgoda Komisji Bioetycznej na projekt naukowców z Collegium Medicum UMK, którego celem jest zahamowanie rozwoju koronawirusa. Badania mają objąć zarówno osoby chore na Covid-19 jak i te narażone na zakażenie.

– Wszystkie dotychczasowe testy koncentrowały się leczeniu osób będących już w zaawansowanym stadium choroby. Nasze podejście jest zupełnie inne – wyjaśnia prof. Jacek Kubica kierownik Katedry Kardiologii Collegium Medicum UMK.– Chcemy do tego wykorzystać pewne mechanizmy, które wirusowi są potrzebne do wchodzenia do komórki i do jego namnażania się w komórce. My umiemy oddziaływać na błonę komórkową przy pomocy różnych leków używanych również w kardiologii, stąd powstała koncepcja czyli użycia leków stosowanych w kardiologii do hamowania tej infekcji – dodał prof. Jacek Kubica.Udział w badaniach klinicznych miałoby wziąć udział około 250 pacjentów już chorych i około 4,5 tys osób będących w kwarantannie, które mogły mieć kontakt z wirusem. Rektor UMK przyznał na ten cel 500 tys zł.