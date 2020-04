Związany z marszałkowską administracją naszego województwa wybitny polski chemik profesor Bogusław Buszewski, jako pierwszy w historii naukowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, został członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Europejska Akademia Nauki i Sztuki to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Jej członkami jest ponad 2 tysiące naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów oraz papież Benedykt XVI. Celem Akademii jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności. Do jej zadań należą analiza i rozwiązywanie - we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii - problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej na poziomie lokalnym i europejskim.Profesor dr hab. Bogusław Buszewski, wybitny uczony i pedagog, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej uważany za twórcę polskiej szkoły chromatografii (jednej z technik analitycznych), jest naukowcem o międzynarodowej renomie. Na stałe pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje stworzoną przez siebie od podstaw Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, zasiada też w Radzie Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. We wrześniu ubiegłego roku, w uznaniu dorobku naukowego, został odznaczony medalem Jędrzeja Śniadeckiego, który jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.Od kilku lat współpracuje z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.