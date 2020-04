Im większą izolację społeczną wprowadzimy, im mniej będziemy utrzymywać bezpośrednich kontaktów, tym szybciej wrócimy do normalności — mówił wojewoda kujawsko pomorski Mikołaj Bogdanowicz w Rozmowie dnia Polskiego Radia PiK.

Temu mają służyć najnowsze zaostrzenia przepisów — tłumaczył wojewoda, odpowiadając na pytanie dlaczego przepisy o zachowaniu odległości od dziś dotyczą również rodzin.– Generalnie chodzi o świadomość, uczulenie całego społeczeństwa, te 2 metry, to brzmi abstrakcyjnie, są po to by nie rozmawiali ze sobą na ulicach, nie spotykali się, bo wtedy do transmisji wirusa może dojść, z daleka trudno stwierdzić czy idzie rodzina czy nie? - powiedział Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.