W regionie zakażonych koronawirusem jest w sumie 76 osób. Fot. PAP/Tytus Żmiewski

W województwie kujawsko-pomorskim hospitalizowanych jest 75 osób w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. Potwierdzono 4 nowe przypadki zakażania, a liczba chorych wzrosła do 76 - poinformował we wtorek wieczorem rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.

Liczba osób hospitalizowanych w związku z koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z poniedziałkiem wzrosła z 73 do 75. Zwiększyła się liczba osób objętych kwarantanną z 8 tys. 143 do 8 tys. 867. Mniej osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 1 tys. 500 przy 1 tys. 543 wczoraj.



Więcej jest też chorych - 76 przy 72 w poniedziałek. Pięciu z nich wyzdrowiało.



Kolejne cztery potwierdzone przypadki zakażenia, o których poinformowano we wtorek, dotyczą mężczyzn z Bydgoszczy, Torunia, powiatu żnińskiego i świeckiego. Trzech z nich jest w sile wieku, a jeden w starszym. Stan trzech jest dobry, a pacjenta, który trafił do szpitala zakaźnego w Toruniu, średni.



Dwóch chorych pozostawiono w kwarantannie domowej, a jednego pacjenta hospitalizowano w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.



W województwie dotychczas pobrano do badań 2 tys. 46 próbek do badan na obecność koronawirusa, a tylko w ciągu ostatniej doby pobrano ich 239. Część wyników nie jest jeszcze znana.