Kujawsko-pomorscy aptekarze apelują do pacjentów: „Nie przychodźcie bez powodu do apteki". Da wielu osób w związku z zamknięciem przychodni i sklepów, farmaceuci stali się lekarzami pierwszego kontaktu a apteki drogeriami.

- Od kiedy rozpoczęła się pandemia, polskie apteki odwiedziło 21 mln ludzi. Jesteśmy na pierwszej linii, bo do nas nie trzeba dzwonić, do nas można po prostu przyjść - mówi prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Toruniu Małgorzata Pietrzak. - Obserwujemy takie przychodzenie, głównie seniorów po rzeczy, które absolutnie nie są artykułami pierwszej potrzeby. Jeśli nie muszą, niech do nas nie przychodzą - w trosce o swoje zdrowie, a także naszego personelu - apeluje.Toruńska Firma Neuca - na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez farmaceutów -zakupiła 11 tys przyłbic, które trafiły do aptek w całej Polsce w promocyjnej cenie.