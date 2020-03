Pomoc potrzebującym oferuje w czasie epidemii bydgoska parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poza mszami św. i nabożeństwami online, także dyżury telefoniczne psychiatrów, psychologów i pedagogów.

- Mamy wojnę – ogłasza na kanale You Tube bydgoskiej parafii jej proboszcz ks. Krzysztof Buchholz. Namawia wszystkich, by zostali w domach. I podpowiada, z jakiej pomocy mogą skorzystać. Po pierwsze – przez cały tydzień z kościoła w centrum Bydgoszczy transmitowane są msze św. i nabożeństwa, po drugie – przez cały dzień w świątyni trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, a jednocześnie wystawione są kosze, w których zbierane są produkty spożywcze i środki czystości dla najbiedniejszych.Po trzecie wreszcie – parafia publikuje namiary na psychiatrów i psychologów, którzy zgodzili się wspierać potrzebujących. - Mamy dobrych ludzi, którzy będą pomagali. Będziesz czuł, że nie wyrabiasz, epidemia, długie siedzenie w domu, albo choroba cię przerasta, bierz telefon i dzwoń. Na naszej stronie są wszystkie informacje – zachęca ks. Krzysztof Buchholz.Skorzystać można z pomocy psychologów, psychiatrów i pedagogów, którą zaoferowały parafii: Klinika Psychiatrii X Wojskowego Szpitala Klinicznego, Poradnia Akademicka Wyższej Szkoły Gospodarki i osoby prywatne. Nazwiska lekarzy i telefony do nich są na stronie parafii. - Niesiemy światło, radość nadziei i miłości Bożej, która przez nas dociera dalej. Korzystaj, bierz i dawaj! - apeluje proboszcz.