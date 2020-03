- Priorytetem służb wojewody jest zapewnienie środków ochrony w pierwszej kolejności szpitalom o podwyższonej gotowości. Ale przychodnie w regionie też je niebawem otrzymają – zapowiada rzecznik wojewody.

W województwie kujawsko-pomorskim do leczenia pacjentów z COVID-19 dedykowane są cztery szpitale będące w podwyższonej gotowości oraz jeden jednoimienny szpital zakaźny. - Priorytetem służb wojewody jest zapewnienie w pierwszej kolejności właśnie tym lecznicom środków ochrony bezpośredniej. I tak się dzieje - szpitale te cały czas otrzymują kolejne dostawy – informuje Adrian Mól, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.Jak dodaje, lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej pracują obecnie głównie w systemie teleporad. - Oznacza to zdecydowane ograniczenie kontaktu bezpośredniego z pacjentem. Nie zmienia to faktu, iż osoby tam pracujące również muszą być chronione – zauważa rzecznik. - Wojewoda wspólnie z marszałkiem województwa oraz prezydentem Torunia kilka tygodni temu podjęli współprace z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych. Firma produkuje maseczki, które w najbliższych dniach - za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego - trafią m.in. do przychodni w naszym województwie.Wojewoda - za zgodą ministra obrony narodowej - zadysponował także 31 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy od 16 marca br. pracują przy produkcji maseczek.