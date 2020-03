Testy laboratoryjne potwierdziły 79 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia. Aż 25 zakażonych pochodzi z Kujawsko-Pomorskiego.

Z KOMUNIKATU WOJEWODY



Potwierdzone przypadki dotyczą: 25 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 19 osób z woj. małopolskiego, 12 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. opolskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. pomorskiego i jednej osoby z woj. zachodniopomorskiego.W sumie zakażenie koronawirusem wykryto dotychczas u 1984 osób, 26 z nich zmarło. W Kujawsko-Pomorskiem mamy obecnie 72 osoby, u których wykryto koronawirusa. Jest także 5 przypadków wyzdrowienia z Covid19.48. osoba to kobieta w młodym wieku z Torunia, obecnie przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, jest w stanie dobrym,49. osoba to kobieta w starszym wieku z Torunia, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,50. osoba to mężczyzna w sile wieku z Torunia, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,51. osoba to kobieta z powiatu toruńskiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,52. osoba to dziecko (chłopiec) z powiatu lipnowskiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,53. osoba to kobieta w sile wieku z Bydgoszczy, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,54. osoba to mężczyzna w młodym wieku z Bydgoszczy, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,55. osoba to mężczyzna w sile wieku z Bydgoszczy, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,56. osoba to kobieta w młodym wieku z Bydgoszczy, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,57. osoba to kobieta w starszym wieku z powiatu lipnowskiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,58. osoba to kobieta w sile wieku z powiatu lipnowskiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,59. osoba to kobieta w sile wieku z Torunia, obecnie przebywa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, jest w stanie dobrym,60. osoba to mężczyzna w sile wieku z Torunia, obecnie przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, jest w stanie dobrym,61. osoba to kobieta w młodym wieku z Torunia, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,62. osoba to kobieta w młodym wieku z Torunia, obecnie przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, jest w stanie dobrym,63. osoba to mężczyzna w starszym wieku z powiatu włocławskiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,64. osoba to mężczyzna w sile wieku z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,65. osoba to mężczyzna w sile wieku z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,66. osoba to kobieta w starszym wieku z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,67. osoba to mężczyzna w starszym wieku z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,68. osoba to dziecko (chłopiec) z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,69. osoba to kobieta w starszym wieku z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,70. osoba to mężczyzna w starszym wieku z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,71. osoba to mężczyzna w starszym wieku z powiatu brodnickiego, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, jest w stanie dobrym,72. osoba to mężczyzna w sile wieku z Bydgoszczy, obecnie przebywa w kwarantannie domowej, w stanie dobrym.