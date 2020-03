Duszpasterstwo Akademickie "Martyria" w Bydgoszczy koordynuje akcję „Kocham więc służę” skierowaną do osób pozostających w domu w trakcie epidemii nowego koronawirusa. Wolontariusze robią m.in. zakupy, wyprowadzają psy na spacer i wyrzucają śmieci.

Akcja realizowana jest przez kilka wspólnot, ale koordynuje ją Duszpasterstwo Akademickie „Martyria” wraz ze wspólnotami GPS i 4don4Lord.– W trudnym czasie, gdy wiele osób nie powinno wychodzić z domu, pragniemy pomóc w prostych, codziennych czynnościach – zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, wyjściu z psem i wyrzuceniu śmieci - informują organizatorzy akcji.Osoby potrzebujące mogą zgłaszać się, dzwoniąc pod numer telefonu 516 722 771.– Przede wszystkim zachęcamy do tego, by otworzyć oczy – zobaczyć, czy wokół mnie ktoś nie potrzebuje pomocy. Jeśli tak, to może możesz temu zaradzić. Jeśli nie bezpośrednio, to zapytaj, czy możesz skontaktować się z nami, by wolontariusz pomógł osobie potrzebującej. Nasza akcja często nie dociera do osób starszych, które nie mają internetu, konta w social mediach, nie usłyszą o niej w ogłoszeniach parafialnych. Dlatego prosimy tych, którzy usłyszą o tej akcji, by rozejrzeć się wokół siebie. Jeśli ktoś może wywiesić plakat – chętnie go prześlemy - wskazuje bydgoskie duszpasterstwo akademickie.To ono koordynuje pracę wolontariuszy. Zajmuje się także informowaniem osób w potrzebie o tym, kto udzieli im pomocy. Ma to na celu uniknięcie podszywania się pod wolontariuszy celem wyłudzenia pieniędzy lub kradzieży.– Jeśli to tylko możliwe, zrobimy, co się da, by pomóc - wskazują członkowie duszpasterstwa, zachęcając do zwracania się do nich osobiście bądź w czyimś imieniu.