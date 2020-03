Region: 79 hospitalizowanych z powodu koronawirusa; 47 chorych

W województwie kujawsko-pomorskim hospitalizowanych jest 79 osób w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. W niedzielę potwierdzono 10 nowych przypadków zakażenia, a liczba chorych wzrosła do 47 - poinformował rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.

W niedzielę po południu poinformowano o kolejnych 10 przypadkach zakażenia koronawirusem. Wszystkie osoby pozostaną w kwarantannie domowej, gdyż ich stan jest dobry. Osiem z nich pochodzi z Bydgoszczy, a dwie z Włocławka. To siedem kobiet i trzech mężczyzn. Ośmioro chorych jest w średnim wieku. Zakażenie nowym koronawirusem potwierdzono także u jednej osoby młodej i jednej starszej.W regionie zakażonych koronawirusem jest w sumie 47 osób.Wśród chorych w regionie jest pięć osób z personelu bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela. Pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem pracownika bydgoskiego szpitala potwierdzono w piątek.– Zakażenie jednej osoby z kliniki neurochirurgii potwierdził wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dlatego konieczne było wszczęcie dochodzenia epidemiologicznego - podkreśliła rzecznik prasowa szpitala uniwersyteckiego Kamila Wiecińska.Sanepid zlecił przebadanie wszystkich pracowników kliniki oraz osób mających z nimi kontakt. Wynik dodatni badania uzyskano u kolejnych czterech osób. Rzeczniczka szpitala nie podaje informacji, jakie funkcje w szpitalu pełni pięć zakażonych osób."Ta sytuacja powoduje, że przyjęcia do kliniki zostały wstrzymane. Pacjenci, którzy przebywają już na oddziale, oczywiście nadal mają zapewnioną opiekę" - wskazała w rozmowie Wiecińska.Z nieoficjalnych informacji wynika, że zakażone są także dwie osoby, które pracują w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy.Liczba osób hospitalizowanych w związku z koronawirusem w woj. kujawsko-pomorskim jest wyższa niż dobę temu — wzrosła z 74 do 79. Zwiększyły się również liczby osób na kwarantannie z 7 394 do 7 783, ale spadła liczba objętych nadzorem epidemiologicznym — z 1694 do 1614.W szpitalu w Grudziądzu, przemianowanym na zakaźny, hospitalizowanych jest sześciu chorych. 10 zakażonych pacjentów znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. W toruńskim szpitalu zakaźnym przebywają dwie zakażone osoby. Jeden chory przebywa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i jego stan jest ciężki, ale stabilny. To starsza osoba.Pozostałych 28 chorych osób poddanych jest kwarantannie domowej.