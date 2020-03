Poważny wypadek przy ulicy Andersa w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Samochód osobowy potrącił dwie osoby jadące na rowerach. Z rowerów niewiele zostało. Rowerzyści mocno poszkodowani.

Do akcji skierowano dwa zastępy z JRG 2 Bydgoszcz. Jedna z osób odniosła liczne złamania. Po opatrzeniu obrażeń przez ratowników medycznych do szpitala przewieziono dwóch rowerzystów. Prawdopodobnie do zdarzenia doszło w momencie wykonywania manewru wyprzedzania przez samochód osobowy. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku.