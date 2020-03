Akcja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i strażaków na drodze w Złej Wsi Wielkiej. Ratownicy pomagali mężczyźnie przygniecionemu przez drzewo. Helikopter zabrał go do szpitala.

- 74 - letni mieszkaniec Złej Wsi Wielkiej na swoim terenie wycinał drzewo. Miał pozwolenia na tę wycinkę. Mimo, że prawidłowo podciął drzewo, i tak przewróciło się na tego mężczyznę. Poszkodowany trafił do jednego z toruńskich szpitali. Policjanci badają okoliczności zdarzenia, ale na ten moment wygląda na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - mówi mówi podinsp. Wioletta Dąbrowska z KMP w Toruniu.W momencie interwencji ratowników, 74 - latek był przytomny.