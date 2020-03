W kujawsko-pomorskiem potwierdzono kolejne cztery przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie chorych jest 37 osób - poinformował w sobotę (28.03.) rano rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.

Kolejne osoby zakażone koronawirusem to trzech mężczyzn (dwóch starszych i jeden w sile wieku) i jedna kobieta w sile wieku. Stan trojga jest dobry, a jednego pacjenta średni, ale stabilny.Mężczyzna w sile wieku z powiatu mogileńskiego przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu. Kobieta w sile wieku - w dobrym stanie - z powiatu nakielskiego przebywa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. Starszy mężczyzna z powiatu bydgoskiego pozostał w kwarantannie domowej. Drugi pacjent z tego powiatu (również starszy mężczyzna) został hospitalizowany w grudziądzkim szpitalu - stan średni stabilny.W regionie zakażone koronawirusem jest w sumie 37 osób.W szpitalu w Grudziądzu, przemianowanym na zakaźny, hospitalizowanych jest 6 chorych osób. 10 zakażonych pacjentów znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. W toruńskim szpitalu zakaźnym przebywają dwie zakażone osoby.Jeden chory przebywa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i jego stan jest ciężki, ale stabilny. To starsza osoba.Pozostałych 18 chorych osób poddanych jest kwarantannie domowej.Dotychczas w regionie pobrano do badań 1413 próbek. Część wyników nie jest jeszcze znana. Obecnie w województwie wykorzystywane jest jedno miejsce intensywnej terapii. W samym szpitalu jednoimiennym w Grudziądzu jest 40 respiratorów stacjonarnych i 25 mobilnych.