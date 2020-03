Ktokolwiek jest w stanie pomóc bydgoskiej lecznicy, wymienione niżej produkty może dostarczać do sekretariatu, bądź zostawiać je w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W chwili obecnej najbardziej potrzebne rzeczy to:- maski chirurgiczne trójwarstwowe na troki lub gumki- maski z filtrem z zaworkiem FFP3 lub ewentualnie FFP2- fartuchy ochronne ze wzmocnieniem - podfoliowane rękawy i przody- kombinezony TYVEK- ochraniacze z włókniny na obuwie wysokie- rękawiczki diagnostyczne lateksowe- maski chirurgiczne z osłoną na oczy- gogle i przyłbice- czepki damskie i męskieBędziemy bardzo wdzięczni za wsparcie w tym ciężkim dla wszystkich czasie.Z góry dziękujemy za każdą pomoc - czytamy w komunikacie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.Potrzebne materiały można przynosić w dni powszednie, w godzinach 8.00-13.00, do sekretariatu Dyrektora Naczelnego, zaś po godzinie 13.00 oraz w dni świąteczne do Izby Przyjęć SOR - informuje szpital.