Trwa akcja "Szkolny Obiad". Wspiera dzieci, dla których ciepły posiłek w szkolnej stołówce był często jedynym jaki jadły przez cały dzień.

W czasie epidemii, gdy szkoły są zamknięte, potrzebujący dostają paczki żywnościowe. Pierwsze trafiły do rodzin wielodzietnych z Nowego Dworu koło Bydgoszczy. Akacja to pomysł bydgoszczanina Patryka Wolskiego. Społecznik od kilkunastu lat mieszka w Warszawie. Nie zapomina jednak o swoich rodzinnych stronach. Jego inicjatywę wsparły też gwiazdy, między innymi: Ewa Drzyzga, Olivier Janiak, Anita Sokołowska i Małgorzata Socha.– Wydaliśmy 80 paczek. Pamiętajmy, że paczki kosztują około 150 złotych. W paczce jest wszystko, co można przygotować na około 5 dni obiadów. Dlaczego paczka? Dlatego, że bezpiecznie – powiedział organizator, Patryk Wolski.Do akcji #SzkolnyObiad codziennie przyłączają się nowe osoby wpłacając pieniądze na specjalne konto na portalu www.zrzutka.pl/szkolnyobiad. Do końca akcji zostały cztery dni, obecnie na koncie są ponad 22 tysiące złotych.