Respiratory są obecnie najważniejszym sprzętem medycznym, który pozwoli ratować życie osobom przechodzącym chorobę COVID-19 w sposób ciężki.

W zakupie tego sprzętu pomagają szpitalom obecnie między innymi spółki skarbu państwa.– Jako radny sejmiku zgłosiłem się do fundacji PGNiG w Warszawie o pomoc w doposażeniu naszych szpitali. Pierwsza taka pomoc nastąpiła wczoraj, został przekazany respirator do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, na oddział obserwacyjno-zakaźny. Myślę, że trzeba wspierać służbę zdrowia, bo gdy będzie zwyżka zachorowań, żeby nikt nie był pozbawiony opieki specjalistycznej – powiedział Przemysław Przybylski, radny sejmiku.Otrzymanie sprzętu potwierdził rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.– Dostałem potwierdzenie, otrzymaliśmy ten respirator, on fizycznie już jest. Generalnie komentarz jest taki: dziękujemy, prosimy o więcej – powiedział Janusz Mielcarek.