Stworzenie linii Bydgoszcz - Koronowo - Tuchola, odbudowa połączenia Bydgoszcz - Szubin - Żnin - Inowrocław oraz budowa linii do Portu Lotniczego - znalazły się na liście inwestycji PKP PLK w naszym regionie. Jednak do ich realizacji droga jest daleka.

Na kolejowe połączenie Koronowa z Bydgoszczą mieszkańcy czekają od lat. I przy każdej okazji się go domagają. Mogli się ucieszyć, gdy znalazło się ono na liście projektów do zrealizowania w ramach unijnej perspektywy na lata 2021-27. Jest na niej 16 pozycji. Większość to rewitalizacje i modernizacje istniejących odcinków. Znalazły się jednak i takie jak wspomniane już połączenie czy zbudowanie linii kolejowej do lotniska. To, że powstaną nie jest jednak pewne. Przemysław Zieliński z Zespołu prasowego PKP PLK, mówi że ostateczna decyzja należeć będzie do marszałka województwa, a projekty, które znalazły się na liście są „rozważane do realizacji”:– Ostateczna lista będzie uwarunkowana wielkością dostępnego budżetu oraz decyzjami na szczeblu regionalnym. W sytuacji gdyby wspomniane projekty miały być realizowane ze środków RPO decydujące znaczenie będzie mieć stanowisko marszałka województwa – powiedział Przemysław Zieliński.Przemysław Zieliński dodaje też, że prace nad listą inwestycji nie zostały jeszcze zakończone, bo nie są znane zasady korzystania z instrumentów finansowych Unii Europejskiej dla przyszłej perspektywy finansowej.