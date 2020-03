W województwie kujawsko-pomorskim hospitalizowanych jest 59 osób w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. W czwartek potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia, a liczba chorych wzrosła do 31 - poinformował rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.

Kolejne zakażone osoby to kobieta i mężczyzna w sile wieku z powiatu włocławskiego oraz dwoje dzieci (dziewczynka i chłopiec) z powiatu bydgoskiego. Dorośli trafili do Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, a dzieci - do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Stan całej czwórki jest dobry.W regionie zakażonych koronawirusem jest w sumie 31 osób. Spośród nich czworo przebywa w szpitalu w Grudziądzu, przemianowanym na jednoimienny zakaźny. Troje z pacjentów tej placówki jest w stanie dobrym, a jedna osoba w średnim, ale stabilnym.Ośmiu pacjentów znajduje się w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy (wszyscy w stanie dobrym). Trzy osoby przebywają w szpitalu zakaźnym w Toruniu (również stan dobry). Jeden chory przebywa w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i jego stan jest średnio-ciężki, ale stabilny. Pozostałych 15 pacjentów poddanych jest kwarantannie.Liczba osób hospitalizowanych w związku z koronawirusem jest wyższa niż dobę temu - wzrosła z 41 do 59. Zwiększyły się również liczby osób na kwarantannie z 5501 do 6115 i objętych nadzorem epidemiologicznym - z 1632 do 1845.Dotychczas w województwie pobrano 1303 próbki do badań na obecność koronawirusa.