Od jutra (piątek 27.03) powrót do Polski będzie utrudniony dla tych, którzy pracują poza krajem i regularnie przekraczają granicę.

Osoby takie będą musiały za każdym razem przechodzić 14-dniową kwarantannę. Taką informację przekazał mieszkańcom regionu wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.– Będzie można przekroczyć granicę i pojechać na stronę niemiecką, ale wracając - już będzie obowiązkowa 14 dniowa kwarantanna. Nie będzie to dotyczyło osób, które zajmują się transportem. Kierowcy samochodów ciężarowych będą mogli przekraczać granice bez obostrzeń, bo musi funkcjonować nasza gospodarka, musimy mieć co jeść, mieć możliwość zakupu towarów – powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Obostrzenia są niezbędne by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.