Kujawsko-Pomorskie: cztery kolejne osoby zakażone koronawirusem

Dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci mają pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - zawiadomił 26 marca Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

W szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zarażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Według jego najnowszych danych w Polsce zarejestrowano 34 nowe przypadki koronawirusa. Liczba zakażeń wzrosła do 1085. . Z powodu koronawirusa w naszym kraju zmarło 15 osób.

Liczba zakażeń na świecie przekroczyła 470 tysięcy. Zmarło ponad 21 tysięcy osób.

Dwudziesta ósma zakażona osoba to kobieta w sile wieku z powiatu włocławskiego, przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, jej stan jest dobry.Dwudziesta dziewiąta zakażona osoba to mężczyzna w sile wieku z powiatu włocławskiego, przebywa w Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu, jego stan jest dobry.Trzydziesta zakażona osoba to dziecko (chłopiec) z powiatu bydgoskiego, przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jego stan jest dobry.Trzydziesta pierwsza zakażona osoba to dziecko (dziewczynka) z powiatu bydgoskiego, przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, jej stan jest dobry.