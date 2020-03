Po wprowadzeniu przez rząd na czas epidemii nowej serii zakazów, spacer po lesie jest dozwolony - informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa podczas epidemii, wiele osób dzwoni do leśników i pyta, czy można wybrać się na spacer do lasu. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Honorata Galczewska wyjaśnia, że to możliwe, ale pod pewnymi warunkami.- Przepisy aktualnie obowiązujące odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć również spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń, które wprowadzono – np. co do odległości czy liczby osób spacerujących (razem mogą spacerować maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin – przyp. red.) – mówi rzeczniczka. - Lasy są dla państwa otwarte, jak dotychczas, ale apelujemy, by stosować się do wytycznych, dotyczących miejsc postoju, parkingów, ścieżek edukacyjnych oraz wież i tarasów widokowych.Leśnicy proszą też o unikanie miejsc, w których nadmiernie gromadzą się ludzie. Apelują, by w lesie nie zostawiać śmieci, a także uważać, by nie wzniecić pożaru. To właśnie wiosną zagrożenie pożarowe w lasach jest największe. Z kolei rząd zaleca, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.