25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Franciszek apeluje, by o godz. 12.00 chrześcijanie wszystkich wyznań zjednoczyli się w modlitwie „Ojcze nasz”. Będą biły dzwony!

– W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego, odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus – cytuje papieża portal Vatican News.Modlitwa ma zostać odmówiona w południe 25 marca. – W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa - mówił w niedzielę (22 marca) papież Franciszek.Arcybiskup Stanisława Gądecki, przewodniczący Konferencji Konferencji Episkopatu Polski, prosił także, by 25 marca o 12.00 w polskich kościołach biły wzywające do modlitwy dzwony.Kapłani i wierni są proszeni również o odmówienie „Anioł Pański”, „Ojcze nasz” i trzy razy Zdrowaś Maryjo” w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.Arcybiskup Gądecki prosił również kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, by 25 marca włączył Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie.