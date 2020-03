Policjanci z bydgoskiego Błonia zatrzymali pijanego 35-latka tuż po próbie rozboju. Mężczyzna ma pokaźną kartotekę sądową. Niedawno wyszedł z więzienia - na chwilę - jak się okazało...

W poniedziałek (23.03.2020) około godziny 12:30, dyżurny z bydgoskiego Błonia dostał zgłoszenie o próbie rozboju. Z relacji zgłaszającego wynikało, że został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę.Napastnik próbował pokrzywdzonemu wyrwać torbę z pieniędzmi. Na szczęście napadnięty skutecznie się obronił. Na ulicę Jackowskiego w Bydgoszczy natychmiast został skierowany znajdujący się w pobliżu patrol z bydgoskiego oddziału prewencji. Zgłaszający wskazał agresora. Mundurowi zatrzymali 35-latka. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.Dalej sprawą zajęli się śledczy z bydgoskiego Błonia. Policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie od pokrzywdzonego. Co więcej, przyjęli też kolejne zawiadomienie dotyczące złamania sądowego zakazu. Okazało się, że zaraz po próbie napadu na bydgoszczanina, 35-latek „dobijał się” do drzwi mieszkania byłej żony. Od blisko dwóch lat ma sądowy zakaz zbliżania się do byłej małżonki na odległość mniejszą niż 100 metrów.Podejrzany usłyszał więc dwa zarzuty - jeden dotyczący usiłowania rozboju oraz złamaniasądowego zakazu. Ponadto, przestępstw tych dokonał w warunkach tzw. recydywy. Kilka dni wcześniej 35-latek opuścił więzienie. Kryminalni z bydgoskiego Błonia doprowadzili podejrzanego do prokuratora. Sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Teraz może mu grozić znacznie surowsza kara.