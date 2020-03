Maseczki są tworzone według wzoru, który pozwala na włożenie do nich wkładu chroniącego. Fot. Nadesłana Maseczki są tworzone według wzoru, który pozwala na włożenie do nich wkładu chroniącego. Fot. Nadesłana Maseczki są tworzone według wzoru, który pozwala na włożenie do nich wkładu chroniącego. Fot. Nadesłana Maseczki są tworzone według wzoru, który pozwala na włożenie do nich wkładu chroniącego. Fot. Nadesłana Maseczki są tworzone według wzoru, który pozwala na włożenie do nich wkładu chroniącego. Fot. Nadesłana

Na co dzień tworzą kostiumy na scenę, dziś szyją maseczki ochronne – Teatr Polski w Bydgoszczy przyłącza się do akcji „Bydgoszcz szyje maski dla medyków”. Ponad 100 maseczek wykonanych przez krawcowe bydgoskiego teatru trafi do szpitali z regionu.