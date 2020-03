Prawnicy z regionu w czasie epidemii wychodzą na przeciw medykom. Będą bezpłatnie udzielać im porad prawnych - w sytuacjach, które budzą wątpliwości.

Lista adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

Na telefony i maile czeka kilkudziesięciu adwokatów z Okręgowych Rad Adwokackich w Toruniu i Bydgoszczy. - Ich praca narażona jest na ogromne niebezpieczeństwo. Z drugiej strony mamy do czynienia z karygodnymi zachowaniami osób, które nie ujawniają istotnych danych – z kim się kontaktowały, czy ewentualnie mogły być narażone na zakażenie koronawirusem i sądzimy, że te grupy zawodowe mogą mieć wiele problemów - mówi mec. Justyna Mazur - dziekan bydgoskiej rady. - Dlatego my prawnicy chcemy im dać naszą wiedzę i umiejętności i w tych trudnych chwilach im pomóc.Lista adwokatów, którzy będą udzielać porad została wysłana m.in. do Izb Lekarskich i Izb Pielęgniarek i Położnych. Dyżury prawników nie będą ograniczone czasowo.