Na początek - we wtorek do szpitala dostarczono 60 kg owoców/fot. materiały prywatne

Jabłka, pomarańcze i banany. Łącznie 200 kg owoców otrzyma bydgoski szpital zakaźny. To prezent od Zakładów Łączności w Bydgoszczy.

- Niech to będzie zastrzyk odporności dla pracowników i pacjentów szpitala - mówi prezes spółki Krzysztof Magierowski. - Jesteśmy po rozmowie z personelem, wiemy, że zawiezienie im owoców to dobry wybór. Wszyscy powinniśmy zadbać teraz o naszą odporność, a dodatkowe witaminy przydadzą się nie tylko pacjentom, ale również pracownikom szpitala - uważa. - Musimy ich wspierać, opiekują się z nami w tym trudnym czasie, są na pierwszej linii. Całe niebezpieczeństwo spada na nich, więc trzeba być za to wdzięcznym i im pomagać.Na początek - we wtorek do szpitala dostarczono 60 kg owoców.