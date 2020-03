Jak co dzień, wojewoda kujawsko - pomorski przedstawia raport z lokalnego frontu walki z koronawirusem. Mamy łącznie 21 chorych. Są też zmiany w danych z kwarantanny i z dozoru epidemiologicznym.

Dwudziesta pierwsza osoba zakażona to kobieta w średnim wieku z powiatu bydgoskiego, która wróciła z zagranicy. Przebywa w kwarantannie domowej, jej stan jest dobry.Oto stan na dzień 23.03.2020 r.:- skumulowana liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie - 21; liczba osób hospitalizowanych - 38; skumulowana liczba osób aktualnie w kwarantannie - 3903; liczba osób objętych nadzorem - 1632; liczba pobranych próbek - 678.Porównajmy: jak informował Urząd Wojewódzki w niedzielę (22.03.) wieczorem, liczba zakażonych wynosiła 20; w regionie wzrosła liczba osób w kwarantannie - było ich wówczas 3109 (w sobotę - 2086 ). O ponad tysiąc osób zmniejszyła się natomiast liczba osób objętych czynnym nadzorem epidemiologicznym - 1514 (w sobotę było 2518).Obecnie w regionie działają trzy laboratoria badające osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem: w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czwarte laboratorium zostanie uruchomione w szpitalu w Grudziądzu, przemianowanym na zakaźny. Wszystko jest już gotowe, w poniedziałek do lecznicy miały dotrzeć odczynniki do badań.W Polsce jest 749 przypadków zakażenia koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. W poniedziałek przybyło 57 zakażonych. Osiem osób w naszym kraju zmarło.