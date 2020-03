Uruchomienie programu "Toruń dla przedsiębiorców" zapowiedział prezydent Michał Zaleski. Propozycje dla firm, które nie mają dochodów z powodu epidemii koronawirusa, będą umieszczane na bieżąco stronie ratusza.

- W obecnym stanie prawnym, możemy pomagać poprzez odroczenie terminów płatności, bądź rozłożenie na raty. Tak się może dziać w przypadku podatku od nieruchomości, czy opłat za dzierżawę, ale jeśli chodzi o podatek za użytkowanie wieczyste czy od środków transportowych, tu pozostaje praktycznie jedynie rozłożenie na raty. (...)Przypomnijmy, że wniosek o uruchomienie Toruńskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców skierował do prezydenta Michała Zaleskiego Klub Koalicji Obywatelskiej.Przedsiębiorcy, którzy wykażą, że na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności utracili możliwość zarobkowania, mogą ubiegać się o:ODRACZANIE - na okres od 3 do 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r., terminów płatności:- podatku od nieruchomości;- czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.Odroczenie dotyczy należności, dla których termin zapłaty jeszcze nie upłynął.ROZKŁADANIE NA RATY - z terminem płatności ostatniej raty maksymalnie do 15 grudnia 2020 r., należności z tytułu:- podatku od nieruchomości;- podatku od środków transportowych;- opłat za dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste;- czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.Rozłożenie na raty dotyczy należności, dla których termin zapłaty upłynął.Na podstawie art. 57 §7 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 59 ustawy o finansach publicznych od odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 4% w skali roku, od należności niepodatkowych odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli (aktualnie 1,05%) w skali roku.Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, po odwołaniu stanu epidemii, będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu, na warunkach przekazanych w odrębnym komunikacie.Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej. Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.Bydgoski pakiet pomocy dla przedsiębiorców przedstawił kilka dni temu prezydent Rafał Bruski.