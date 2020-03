Sanatoria i uzdrowiska w regionie pustoszeją. To skutek wprowadzenia stanu epidemii na terenie Polski. Jak informuje rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u, Barbara Nawrocka, w naszym województwie większość z 25 tego typu placówek, już odprawiła pacjentów do domu.

- Pacjenci, którzy kontynuowali leczenie, z dniem 21 marca powinni to leczenie zakończyć. Zwróciliśmy się do wszystkich uzdrowisk z prośbą, o udzielenie wszelkiej pomocy pacjentom, aby umożliwiły kuracjuszom korzystanie z pokojów, z posiłków do czasu zorganizowania transportu powrotnego do domu oraz pomoc przy zakupie biletów drogą elektroniczną.Pacjenci, którzy nie rozpoczęli jeszcze leczenia, a mają przydziały na terminy po 14 marca, będą mieli wyznaczone kolejne terminy pobytu.Więcej w materiale Jolanty Fischer