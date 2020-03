- Ten tydzień będzie bardzo ważny, a nawet kluczowy. Wszystko zależy od ludzi, którzy albo są odpowiedzialni, albo nie. Jedna osoba potencjalnie zarażona może chorobę roznieść na kolejne 20-30-40 osób, te z kolei na kolejne - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w „Rozmowie dnia” w Polskim Radiu PiK.

Michał Jędryka: Jak minął weekend w regionie?

Jak się czują osoby chore w naszym regionie?

W ostatnich dniach rząd podjął decyzję o zwiększeniu kar za kwarantannę. Jak to wygląda w naszym regionie? Mieszkańcy są zdyscyplinowani?

Minister Szumowski przewidywał, że na koniec tygodnia, który minął będzie 1000-1500 zachorowań. Mamy niecałe 700. To daje podstawy do optymizmu, izolacja dobrze działa?

Jaka jest obecnie atmosfera w służbie zdrowia?

Mikołaj Bogdanowicz: Spokojnie, choć oczywiście zachorowania były. Obecnie mamy w regionie 20 stwierdzonych przypadków koronawirusa. Dwie nowe osoby pochodzą z Bydgoszczy i z Torunia. Ogólnie – choć oczywiście sytuacja dla nas wszystkich jest ciągle nowa i wyjątkowo trudna – to w służbie zdrowia, w szpitalach i społecznie w weekend odbywało się wszystko bez większych zmian.- Jeżeli jest taka możliwość, jest decyzja lekarza i sanepidu, że dana osoba, u której stwierdzono koronawirusa, może zostać w domu, bo się dobrze czuje, to tak się dzieje i takie przypadki w regionie mamy. Ale mieliśmy w minionym tygodniu też takie, że stan zdrowia osoby, która dotąd była w domu pogorszył się i trafiła do szpitala.Obecnie stan zdrowia wszystkich pacjentów jest dobry, stabilny i nie zagraża ich życiu. Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami szpitali, którzy mają na swoich oddziałach chorych z koronawirusem. Poprosiliśmy ich o szybkie informacje, gdyby się stan zdrowia chorych się pogarszał. Na razie takiej sytuacji nie ma, ale nie mamy też sytuacji wyzdrowienia pacjenta. Jak mówi minister Szumowski, potrzeba 14-21 dni, kiedy może dojść do ewentualnego wyleczenia.- 3,5 tys. osób jest w tej chwili kontrolowanych przez policję, łącznie to aż 15 tys., do których docierała policja w ostatnich tygodniach. Są osoby – jest ich dość dużo - już wyjęte z kwarantanny przez sanepid, bo np. miały ujemne próbki. Dla przykładu, by pokazać skalę problemu – w ostatni weekend zanotowaliśmy trzy przypadki, które były naruszeniem kwarantanny. Pewnie może być ich więcej, ale wobec tych trzech na pewno będą toczyły się postępowania.- Na pewno są efekty pozytywne i wysiłki, które wkłada całe społeczeństwo, administracja samorządowa, rządowa, przynoszą efekty. Nie chcę być jednak niepoprawnym optymistą i przestrzegam, że ten tydzień będzie bardzo ważny, a nawet kluczowy. Może dojść do załamania, ale nie musi. Wszystko zależy od ludzi, którzy albo są odpowiedzialni, albo nie. Jedna osoba potencjalnie zarażona może chorobę roznieść na kolejne 20-30-40 osób, te z kolei na kolejne. Słyszałem, że gdzieś w Polsce, osoby, które czuły, że mogą mieć koronawirusa, pojawiały się np. w przychodniach, kontaktowały się z lekarzami, były na korytarzach. Mogły – nawet trochę świadomie, myśląc sobie: „mnie to nie dotyczy”, zarazić wiele osób. Wszystko zależy od ludzi - od nas samych: jaką zastosujemy przezorność, dystans, higienę.- Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim lekarzom, całemu personelowi medycznemu, który angażuje się przez cały czas, leczy, przyjmuje pacjentów potencjalnie zarażonych, leczy chorych z koronawirusem. Dla przykładu - szpital zakaźny w Bydgoszczy jednego dnia przyjmuje około 300 pacjentów, więc to jest bardzo duży ruch ludzi. Każda z tych osób musi być przebadana, pobrana próbka, stwierdzenie – czy jest podejrzenie, czy nie i decyzja, czy do domu na kwarantannę czy też zostaje na oddziale, bo stan zdrowia tego wymaga.Służba zdrowia zdaje egzamin, trzeba za to podziękować. Dziś o godz. 15.00 mamy kolejną wideokonferencję z dyrektorami szpitali, będziemy omawiać kolejne wyzwania i priorytety przed nami. Na razie bardzo dziękuję panu dr Rajewskiemu – konsultantowi ds. chorób zakaźnych, bo jego działania, wytyczne, współpraca wprowadzają bardzo dużo ładu i porządku w tej bardzo trudnej sytuacji. (...)