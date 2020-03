W niedzielę wieczorem księża z bazyliki przeszli przez miasto z Najświętszym Sakramentem, by pobłogosławić ulice parafii św. Wincentego a Paulo.

Prosili wiernych, by zapalali świece w mieszkaniach i modlili się razem z nimi na Różańcu, rozważając tajemnice chwalebne. - Prośmy Pana o siłę i odwagę! - apelowali.- Ruszyliśmy ulicami naszej parafii - tym razem to Jezus przychodzi pod okna naszych domów i mieszkań. Dziękujemy Ci Panie! - napisał ks. Sławek, proboszcz parafii na Facebooku.Wierni byli ich inicjatywą poruszeni. - Dzięki Panu Bogu i Wam wielebni Księża za to, że Pan Jezus przyszedł do nas pod nasze okna, a nie my do Pana, pomimo, że przychodziliśmy od wielu dziesiątek lat... - napisał jeden z nich.Bydgoska bazylika miała też w niedzielę transmisje mszy św. o godz. 13.00 i 18.00.