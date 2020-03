Wszystkie 46 osób, które miały kontakt z zarażoną koronawirusem lekarką z przemianowanego na zakaźny szpitala w Grudziądzu jest zdrowych - poinformowała w niedzielę wieczorem PAP rzeczniczka prezydenta miasta Beata Adwent.

– Według najświeższych informacji 46 próbek jest negatywnych – powiedziała rzeczniczka.Wcześniej, również w niedzielę wieczorem, prezydent Grudziądza Maciej Glamowski informował na swoim profilu w mediach społecznościowych, że znane są wyniki testów 30 osób spośród 46 osób, które miały kontakt z zarażoną w grudziądzkim szpitalu lekarką i wypadły one negatywne. Zaznaczył, że zarażenie lekarki odbyło się poza grudziądzkim szpitalem.Jak poinformowano w sobotę PAP, lekarka z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ma pozytywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem. Nie została zakażona w trakcie pracy, ale podczas prywatnego spotkania.Zakażona lekarka przebywała w kwarantannie domowej od 15 marca. Ostatni dyżur w grudziądzkim szpitalu miała dwa dni wcześniej, gdy szpital nie działał jeszcze jako jednoimienna placówka zakaźna.– Osoby, które miały bezpośredni kontakt z tą osobą, do 13 marca poddane zostały kwarantannie, objęto ich również nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Wykonane zostaną u tych osób badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – poinformowała w sobotę rzecznik szpitala Izabela Hirsch-Lewandowska.Hirsch-Lewandowska podkreśliła, że zakażenie potwierdzone u jednej osoby z personelu szpitala nie wpływa w żaden sposób na jego funkcjonowanie.Lekarka jest jedną z 18 osób, u których do tej pory potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim. Po stwierdzeniu u niej zakażenia pozostała w domu, a jej stan jest dobry.