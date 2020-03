W województwie kujawsko-pomorskim jest hospitalizowanych 38 osób w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. W niedzielę nie potwierdzono nowych przypadków zakażeń. W regionie jest ich do tej pory 18 - poinformował rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól.

Liczba osób hospitalizowanych w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 zmniejszyła się przez ostatnią dobę o jedną.Znacznie wzrosła liczba osób w kwarantannie, których jest obecnie 3109 przy 2086 w sobotę. O ponad tysiąc osób zmniejszyła się natomiast liczba osób objętych czynnym nadzorem epidemiologicznym, których jest 1514 przy 2518 dzień wcześniej.Mól poinformował, że stan wszystkich 18 osób, u których do tej pory potwierdzono laboratoryjnie zakażenie nowym koronawirusem, jest dobry.13 chorych trafiło do tej pory do szpitala zakaźnego w Bydgoszczy, a 5 pozostawiono w kwarantannie domowej.Obecnie w regionie działają trzy laboratoria badające osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem: w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czwarte laboratorium w najbliższych czasie zostanie uruchomione w szpitalu w Grudziądzu przemianowanym na zakaźny. Wszystko jest już gotowe, a najprawdopodobniej w poniedziałek mają dotrzeć odczynniki do badań.