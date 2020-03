Ordynariusz diecezji włocławskiej - biskup Wiesław Mering, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, wydał zarządzenie, w którym dostosowuje zasady pełnienia posługi duszpasterskiej na terenie diecezji do aktualnej sytuacji.

Dokument zmienia zasady sprawowania pogrzebów, posługi chorym, udzielania chrztów czy celebracji sakramentu małżeństwa. Zawiesza posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. Doprecyzowuje zasady sprawowania mszy świętej oraz sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi świętej). Odwołuje wszelkie celebracje poza świątyniami, w tym drogi krzyżowe ulicami miast i wsi oraz ekstremalne drogi krzyżowe.Bp Mering zachęca do stwarzania możliwości indywidualnego nawiedzenia kościoła, adoracji Najświętszego Sakramentu, indywidualnej spowiedzi świętej. Ponadto zachęca parafie do korzystania z możliwości, jakie dają media społecznościowe do kontaktu z wiernymi i transmisji nabożeństw i modlitw z kościołów parafialnych.W obszernym dokumencie szczegółowo przedstawiono zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w różnych sytuacjach.